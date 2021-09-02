В Тамбове расчистят русло реки Студенец

В 2022 году в Тамбове планируется начать расчистку реки Студенец. Работы планируется провести на участке более 500 метров от впадения Студенца в Цну до Девичьего моста.

Расчистка необходима для решения проблем жителей прибрежных территорий. Дело в том, что в период прохождения весенних паводков происходит подтопление домов горожан. Проект расчистки участка реки Студенец разрабатывался в связи с многочисленными обращениями граждан в органы власти о подтоплениях. На днях он успешно прошел государственную экспертизу.

- Работы будут проводиться в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов Тамбовской области», - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.