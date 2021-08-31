Возмещение больничных родителям дошкольников

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Родителям детей до семи лет включительно будут в 100-процентном размере выплачивать пособия по временной нетрудоспособности при уходе за детьми. Об этом сообщили в партии «Единая Россия».

Из комментариев первого зампреда фракции ЕР в Госдуме РФ Андрея Исаева следует, что новая норма позволит поддержать финансовое благополучие семей. Действующую пропорцию законопроект ликвидирует.

До настоящего времени выплаты напрямую зависели от стажа: до пяти лет – 60%, от пяти до семи лет – 80%, а от восьми до 25 лет – 100% от заработка. Андрей Исаев указал на суть проблемы: молодые родители имеют небольшой стаж, и их доходы ощутимо снижаются при уходе на больничный.

Парламентарии от «Единой России» внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, обеспечивающий родителям дошкольников 100-процентную оплату больничных. Авторы инициативы подчеркивают, что это позволит семьям не беспокоиться о финансовом положении в нерабочие периоды.

Проблема была актуальной для жителей всех субъектов страны. Родители неоднократно обращались с жалобами в «Совет матерей» и с просьбой о содействии. Руководитель организации, эксперт ОНФ Татьяна Буцкая заявила, что россияне недоумевают, по каким причинам систему выстроили именно так.

«Им же в аптеке не продают лекарство по 60% от его стоимости», - констатировала Буцкая.

По информации сайта er.ru, члены «Совета матерей» обратились с этим вопросом к депутатам ЕР. В результате был разработан законопроект, устраняющий несправедливость.

“Многие молодые родители еще не имеют необходимого стажа, чтобы получать больничный в 100%-ном размере. Поэтому новая мера поддержки очень важна. Она позволит поддержать семью в сложной ситуации, когда родители должны делать выбор между ребенком и работой, пытаясь сохранить доход семьи. Крайне важно, что выплаты начнутся уже с 1 сентября – начало сезона простудных заболеваний, время, когда многие родители ведут детей в детские сады и школы.

Депутатский корпус возьмет на контроль процесс начисления выплат семьям. Наши общественные приемные регулярно консультируют тамбовчан по подобным вопросам, и, если в каких-то случаях произойдет сбой, мы готовы отреагировать”, - сказал Валерий Петров, руководитель фракции партии «Единая Россия» в Тамбовской областной думе.