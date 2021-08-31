Двое котовчан распилили на части водонапорную башню и хотели сдать ее на металлолом

Похищенные части башни парни планировали сдать на металлолом Фото: УМВД по Тамбовской области

В Тамбовской области правоохранители задержали злоумышленников, которые пытались похитить водонапорную башню. Ранее сотрудникам уголовного розыска поступила информация о том, что на территорию Бондарского района приезжали незнакомцы, которые осматривали местонахождение заброшенных строений.

Днем, 29 августа, в селе Казывань Бондарского района оперативники заметили, как возле одной из заброшенных башен ходят подозрительные парни. Они задержали с поличным двух приятелей, которые складировали в небольшой грузовик части уже срезанной и распиленной на части недействующей водонапорной башни.

Задержанными оказались безработные котовчане в возрасте 29 и 31 лет. Оперативники изъяли грузовик, два газовых и два кислородных баллона, два газовых резака, части спиленной башни. Похищенные металлоизделия молодые люди собирались сдать в пункты приема лома черного металла.

- По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела за попытку кражи чужого имущества. Недействующая башня находилась в ведении Кершинского сельского совета и стояла на его балансе. Подсчитывается ущерб, причиненный преступными действиями органам местного самоуправления, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.