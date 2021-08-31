Под Тамбовом иномарка врезалась в ассенизаторский «КамАЗ»: погиб водитель легковушки и пострадали трое детей

"Рено Логан" врезался в большегруз Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Серьезная авария произошла 31 августа в 12 часов 11 минут на дороге, проходящей по промзоне поселка Строитель Тамбовского района. По предварительным данным, 61-летний водитель выезжал с прилегающей территории на главную дорогу, где в это время двигалась ассенизаторская машина «КамАЗ».

- В ДТП погиб водитель «Рено Логан», пострадали трое детей, одному из которых 6, а двум по 7 лет, 61-летний мужчина и 24-летняя девушка, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.