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Происшествия31 августа 2021 14:44

Под Тамбовом иномарка врезалась в ассенизаторский «КамАЗ»: погиб водитель легковушки и пострадали трое детей

Всего в ДТП травмы получили пять человек
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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"Рено Логан" врезался в большегруз

"Рено Логан" врезался в большегруз

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Серьезная авария произошла 31 августа в 12 часов 11 минут на дороге, проходящей по промзоне поселка Строитель Тамбовского района. По предварительным данным, 61-летний водитель выезжал с прилегающей территории на главную дорогу, где в это время двигалась ассенизаторская машина «КамАЗ».

- В ДТП погиб водитель «Рено Логан», пострадали трое детей, одному из которых 6, а двум по 7 лет, 61-летний мужчина и 24-летняя девушка, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

В момент ДТП в машине находились трое детей

В момент ДТП в машине находились трое детей

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области