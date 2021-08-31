В Мичуринске поменяется маршрут движения двух автобусов

В Мичуринске изменили маршрут движения общественного транспорта № 9 и №90. С 1 сентября указанные автобусы за железнодорожным переездом будут двигаться по улице Автовазовской с поворотом на новую объездную дорогу (дублер улицы Аэродромной) и далее по проспекту Мичурина на Кочетовку.

Как отмечают в пресс-службе администрации наукограда, движение общественного транспорта через поселок Мичурина осуществляться не будет.

По словам специалистов, новая объездная дорога на сегодняшний день оборудована в соответствии с ГОСТом. Здесь произведена отсыпка обочин, укрепление их щебнем, в опасных местах оборудовано ограждение. Также установлены дорожные знаки, а у стелы организованы 2 остановочные площадки (1 - по направлении движения в город, 2- в направлении Кочетовки).

- Данные меры предприняты для создания более комфортных условий передвижения горожан, проживающих по указанному маршруту. Это позволит сэкономить время и добраться до отдаленного микрорайона или в центр города быстрее. В результате мичуринцам станут вновь доступны остановочные пункты ПУ-37, дачная-1, дачная-2, - пояснили в администрации города Мичуринска.