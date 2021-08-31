В Котовске 1 сентября торжественно откроют экотехношколу

Учебное заведение строили с 2019 года

В День знаний 1 сентября в Котовске пройдет торжественное открытие МБОУ «Школа-ЭКОТЕХ». Строительство учебного заведения началось в 2019 году в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

Новая школа рассчитана на 825 мест. Всего там обустроены 33 класса вместимостью 25 человек. Также предусмотрена пристройка для реализации программ современного дополнительного образования на 275 мест.

- Высокотехнологичное и ИКТ оборудование, программное обеспечение, учебная литература, позволят сформировать умную образовательную среду, способную решать задачи государственной политики и развивать компетенции профессионала будущего, - сообщает региональное управление образования и науки.

Начало торжественной линейки запланировано на 10:00.

Фото: управление образования и науки по Тамбовской области