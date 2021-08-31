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Общество31 августа 2021 16:47

В Котовске 1 сентября торжественно откроют экотехношколу

Новое образовательное учреждение рассчитано на 825 учеников
Ксения АЛЕШИНА
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Учебное заведение строили с 2019 года

Учебное заведение строили с 2019 года

В День знаний 1 сентября в Котовске пройдет торжественное открытие МБОУ «Школа-ЭКОТЕХ». Строительство учебного заведения началось в 2019 году в рамках регионального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование».

Новая школа рассчитана на 825 мест. Всего там обустроены 33 класса вместимостью 25 человек. Также предусмотрена пристройка для реализации программ современного дополнительного образования на 275 мест.

- Высокотехнологичное и ИКТ оборудование, программное обеспечение, учебная литература, позволят сформировать умную образовательную среду, способную решать задачи государственной политики и развивать компетенции профессионала будущего, - сообщает региональное управление образования и науки.

Начало торжественной линейки запланировано на 10:00.

Фото: управление образования и науки по Тамбовской области