Тамбовчанин пытался дать полицейским взятку в 40 тысяч рублей

Следователи Моршанского МСО СУ СКР по Тамбовской области предъявили обвинение 39-летнему местному жителю в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки).

По версии следствия, 4 августа мужчина положил в бардачок служебного полицейского автомобиля 40 тысяч рублей в качестве взятки сотрудникам МОМВД России «Моршанский» за непривлечение его к уголовной ответственности за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. От денег полицейские отказались.

- В настоящее время уголовное дело находится на завершающей стадии расследования, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.