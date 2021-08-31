В Тамбове произошла авария с участием мотоциклиста

Мотоциклист ехал по главной дороге Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал мотоциклист, произошла 30 августа в 17 часов 30 минут в городе Тамбове на улице Полынковская в районе дома №51. 49-летний водитель «Лада Гранта», выезжая с прилегающей территории, столкнулся с движущимся по главной дороге мотоциклом «ХОНДА СВ400 SF» под управлением 41-летнего мужчины.

- В результате аварии водитель мотоцикла получил травмы и был доставлен в городскую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.