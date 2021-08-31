В общежитии на Тамбовщине гражданский муж до смерти избил свою сожительницу

Инцидент произошел в г.Рассказово Фото: с сайта СУ СК России по Тамбовской области

В одной из комнат общежития по улице Советской города Рассказово 30 августа 2021 года нашли труп 52-летней женщины. Повреждения на теле погибшей свидетельствовали о насильственном характере ее смерти.

По данному факту Рассказовским МСО СУ СК РФ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей». В совершении преступления подозревается гражданский супруг погибшей – 57-летний местный житель.

Как установило следствие, гражданские супруги вместе проживали в общежитии. 28 августа текущего года во время совместного употребления алкоголя между ними произошла ссора. В ходе конфликта мужчина избил жену. Через несколько дней потерпевшая скончалась. Причиной ее смерти стала травма головы.

- По делу продолжается проведение комплекса первоначальных следственных действий. В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.