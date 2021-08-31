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Происшествия31 августа 2021 16:01

В Тамбовской области медработник внесла в базу вакцинированных сведения о непривитом муже

Женщине грозит уголовное наказание
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбовской области сотрудники выявили факт махинации с сертификатом о вакцинации против коронавируса. Инцидент произошел в Рассказовском районе.

Установлено, что медицинский работник фельдшерского пункта села Нижнеспасское внесла фиктивные сведения в базу данных о проведении прививок своего мужа, который по факту вакцинирован не был.

- По всем фактам сотрудниками полиции Тамбовской области проводятся оперативно-розыскные мероприятия, устанавливаются дополнительные факты выдачи медицинских справок и сертификатов без проведения вакцинации, а также граждане, которые воспользовались услугами медработников за денежное вознаграждение, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Полицейские напоминают тамбовчанам: Уголовный Кодекс предусматривает наказание не только для продавцов поддельных документов о вакцинации против ковида, но и для покупателей. Гражданин, приобретающий поддельный сертификат о вакцинации, подлежит привлечению к уголовной ответственности вне зависимости от того, использовал он его или нет.