Житель Тамбовщины ночью украл из подъезда два велосипеда и детский электромобиль

Злоумышленник спрятал похищенное имущество в кустах Фото: УМВД по Тамбовской области

В городе Кирсанов 30 августа произошла кража из подъезда многоквартирного дома по улице Школьной. Около двух часов ночи неизвестный похитил оттуда два непристегнутых велосипеда и детский электромобиль.

Утром жильцы дома обнаружили пропажу и обратились в полицию. В ходе розыска полицейские получили оперативную информацию о том, что украденное имущество видели на одной из улиц.

Стражи порядка выехали по указанному адресу, где обнаружили в кустах у многоквартирного дома велосипед и электромобиль. В итоге полицейские задержали причастного к краже 28-летнего парня, проживающего неподалеку. Второй похищенный двухколесный транспорт нашли по месту его жительства.

- Все украденное имущество было изъято и будет возвращено законным владельцам. Как было установлено полицейскими, ранее задержанный уже совершал схожие кражи и был судим, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Злоумышленник пояснил, что хотел продать похищенное, но не успел. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 158 УК РФ «Кража».