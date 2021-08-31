Тамбовские школьники и студенты смогут бесплатно сходить в театры и музеи

В Государственном музее изобразительных искусств имени А.С. Пушкина состоялась презентация новой программы «Пушкинская карта», которая позволит молодым людям от 14 до 22 лет посещать российские театры, концертные залы, музеи, галереи за государственный счет на всей территории страны. Тамбовская область также примет активное участие в проекте.

О концепции «Пушкинской карты» рассказала заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Программа, которая позволит приобщить молодежь к культуре и искусству, была разработана по поручению президента России Владимира Путина. Проект символично стартует в начале нового учебного года — первого сентября. С этого дня будет доступно мобильное приложение «Госуслуги.Культура», установив которое можно будет воспользоваться «Пушкинской картой».

Карта будет выпускаться как в виртуальном формате, так и в виде пластикового носителя, заказать который можно будет в отделениях одного из банков.

На эту карту государство раз в год будет переводить определенную сумму, потратить деньги можно только на покупку билетов в музеи, театры и галереи России. В этом году на балансе карты будет 3 тысячи рублей. Потратить их необходимо до 31 декабря. В следующем году номинал «Пушкинской карты» составит 5 тысяч рублей.

Действовать «Пушкинская карта» будет на территории всей России, то есть тамбовские школьники и студенты смогут ей воспользоваться во время путешествий по стране и посетить за счет государства, к примеру, театры Москвы или музеи Санкт-Петербурга. Всего на сегодняшний день к проекту подключилось 1354 учреждения культуры из 85 регионов. В их числе и все четыре театра Тамбовской области. Количество участников проекта растет с каждым днем.

- Афиша мероприятий, которые можно посетить по Пушкинской карте, уже опубликована на портале «Культура.РФ» и постоянно пополняется, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.