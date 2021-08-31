Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия31 августа 2021 15:30

Житель столицы приезжал на лето в Тамбовскую область и выращивал коноплю

Полицейские изъяли у мужчины 23 куста наркотического растения
Ксения АЛЕШИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)

Тамбовские полицейские задержали злоумышленника, который культивировал растения конопли в Сосновском районе. Установлено, что 44-летний житель столичного региона приезжал на лето в село Первые Левые Ламки, где у него был дом.

Во дворе мужчина выращивал семена конопли. Всего стражи порядка нашли 23 куста, которые злоумышленник регулярно поливал, убирал сорняки и ожидал собрать неплохой урожай.

- По словам задержанного, наркотикосодержащие растения предназначались для личного потребления. Установлено, что ранее мужчина проблем с законом не имел, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Изъятые растения направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.