Житель столицы приезжал на лето в Тамбовскую область и выращивал коноплю

Тамбовские полицейские задержали злоумышленника, который культивировал растения конопли в Сосновском районе. Установлено, что 44-летний житель столичного региона приезжал на лето в село Первые Левые Ламки, где у него был дом.

Во дворе мужчина выращивал семена конопли. Всего стражи порядка нашли 23 куста, которые злоумышленник регулярно поливал, убирал сорняки и ожидал собрать неплохой урожай.

- По словам задержанного, наркотикосодержащие растения предназначались для личного потребления. Установлено, что ранее мужчина проблем с законом не имел, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Изъятые растения направлены на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.