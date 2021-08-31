В День знаний полицейские усилят меры безопасности в тамбовских школах

В День знаний в школах города будет повышен контроль безопасности со стороны сотрудников полиции. Так, 1 сентября правоохранители ужесточат пропускной режим в образовательные учреждения, исключающий возможность несанкционированного прохода посторонних лиц, проезда транспортных средств без соответствующего разрешения.

Также полиция усилит контроль за вносимыми и ввозимыми на территорию школ грузов и предметов ручной клади. Стражи порядка будут осуществлять патрулирование вблизи учебных заведений во время проведения торжественных линеек. А на перекрестки и пешеходные переходы выйдут в патрули сотрудники ГИБДД.

Тамбовчанам в преддверии 1 сентября напоминают о бдительности и мерах личной безопасности в случае обнаружения подозрительных предметов: нужно немедленно сообщить о находке в правоохранительные органы по телефонам:

02, 72-40-70 (оперативный дежурный ФСБ),

72-03-39 — (ЦГДС).

79-93-65 или 02 - оперативный дежурный УМВД России;

01 - единая служба спасения;

72-03-39 – Единая городская центральная диспетчерская служба;

72-25-25 – Аварийно-спасательная служба города Тамбова.

Вызов с мобильных телефонов: 010, 020, 030.