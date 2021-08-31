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Общество31 августа 2021 15:02

В Мичуринске обустроили поле для мини-футбола

Открытая площадка появилась на городской набережной
Ксения АЛЕШИНА
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В перспективе площадку отделят от парковки ограждением и установят систему освещения

В перспективе площадку отделят от парковки ограждением и установят систему освещения

Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

В Мичуринске на городской набережной появилось поле для мини-футбола. Открытая площадка расположилась рядом с детским комплексом «Фантазия» в Донском, недалеко от экотроп. В перспективе здесь планируют поставить ограждение, которое отделит пространство от парковки, а также установить систему освещения, чтобы в футбол можно было играть и в вечернее время.

- Специалисты привезли и установили ворота для полноценной игры в футбол. Так что список активностей ландшафтного парка-набережной «Мичуринское подгорье» пополнился еще одним видом спорта, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска.

Отметим, что в этом и следующем году набережную продолжат преображать в рамках губернаторского проекта «Народная инициатива» с учетом предложений местных жителей.