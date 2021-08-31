Полицейские спасли тамбовчанина, которого на улице ранили ножом в живот

Во время патрулирования территории в поселке Строитель полицейские увидели у торгового павильона мужчину, истекающего кровью. Ему оказали первую помощь и вызвали на место скорую. По словам раненого, на него напал незнакомый мужчина и ранил его ножом в живот. Пострадавшего отвезли в больницу. Недалеко от места преступления вскоре задержали мужчину, который при виде полицейских попытался скрыться. Его одежда была в крови. Позже мужчина признался в нападении и показал, где спрятал нож. Орудие преступления изъяли.

- По данному факту в следственном подразделении ОМВД России по Тамбовскому району возбуждено уголовное дело по ст.111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.