Коронавирус в Тамбове, последние новости на 31 августа: за сутки заболели 88 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 31 августа, 40548 человек. 38439 заболевших выздоровели, 784 тамбовчанина умерли. За последние сутки зафиксировали 88 новых случаев, это на 2 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 28 мужчин и 57 женщин в возрасте от 19 до 92 лет, а также трое детей от 5 до 17 лет.

- На госпитализации находятся 647 человек, из них диагноз «пневмония» у 594 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.