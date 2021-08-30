Пенсионерам на этой неделе на карты перечисляют разовую выплату

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В первую очередь средства поступят на счета 30 миллионов пенсионеров, которые пользуются банковскими картами для получения пенсии. Остальные 13 миллионов человек получат выплату в отделениях “Почты России”. Отмечается, что помощь получат и военные пенсионеры, которым назначили военную пенсию в связи с выслугой лет и особыми условиями службы.

Первый замглавы фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев отметил, средства на разовую поддержку пенсионеров будут выделены из дополнительных доходов бюджета. По его словам, после того, как экономика начала постепенно восстанавливаться, появившиеся деньги государство стало направлять на решение социальных проблем.

Андрей Исаев рассказал, что уровень инфляции в 2020-2021 годах оказался выше ожидаемого, в том числе касательно потребительского набора пенсионеров. Поэтому президент России предложил компенсировать пенсионерам такой рост инфляции.

Ранее секретарь генсовета ЕР, первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак подчеркнул, что единовременные выплаты должны быть произведены «максимально оперативно и максимально удобно для наших граждан».

По его словам, штабы общественной поддержки партии сделают все, чтобы не было задержек и дискриминации при выплате средств.

Во вторник, 24 августа, Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной выплате всем категориям пенсионеров, включая работающих. Средства в размере 10 тысяч рублей получат около 43 миллионов пенсионеров без подачи дополнительных заявлений. Выплаты будут также защищены от взысканий по исполнительным производствам. Обеспечить перевод средств президент поручил “Единой России”.

Александр Никитин, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», глава администрации Тамбовской области:

“Новую единовременную выплату, инициированную президентом страны, получат абсолютно все пенсионеры, проживающие на территории Тамбовской области: работающие и неработающие, те, кто получает пенсию по инвалидности, в том числе дети-инвалиды, а также по потере кормильца. Это достаточно большое количество человек, ведь только пенсионеров по возрасту и стажу - примерно треть населения области. В условиях, когда экономика находится в неустойчивом положении из-за кризиса, вызванного пандемией, новая выплата - необходимая и значимая мера поддержки.

Депутатский корпус, штабы общественной поддержки «, региональные общественные приемные уже получили поручение президента и руководства партии отслеживать процесс получения выплат. Мы будем реагировать на все вопросы и проблемы, если таковые возникнут, чтобы каждый житель региона, кому положена выплата, смог максимально оперативно и беспроблемно ее получить”, - сообщил Александр Никитин,