На Тамбовщине приступают к строительству бассейна в Жердевке

Сегодня рабочие расчистили площадку под спортобъект Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» в Жердевке возведут плавательный бассейн. В настоящее время подрядчик уже начал готовить площадку для строительства спортобъекта.

- Финансирование работ в 2021 году превысит 70 миллионов рублей — средства федерального и областного бюджетов. В бассейне будет оборудовано пять 25-метровых плавательных дорожек, медицинский кабинет, тренерские, раздевалки, душевые и другие подсобные помещения, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Жители Жердевке очень мечтали о своем бассейне. В последние годы в регионе становятся популярными секции плавания и аквааэробики.