Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 августа 2021 18:00

На Тамбовщине приступают к строительству бассейна в Жердевке

Строительство спортивного объекта обойдется более чем в 70 млн рублей
Ксения АЛЕШИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сегодня рабочие расчистили площадку под спортобъект

Сегодня рабочие расчистили площадку под спортобъект

Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» в Жердевке возведут плавательный бассейн. В настоящее время подрядчик уже начал готовить площадку для строительства спортобъекта.

- Финансирование работ в 2021 году превысит 70 миллионов рублей — средства федерального и областного бюджетов. В бассейне будет оборудовано пять 25-метровых плавательных дорожек, медицинский кабинет, тренерские, раздевалки, душевые и другие подсобные помещения, - сообщили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

Жители Жердевке очень мечтали о своем бассейне. В последние годы в регионе становятся популярными секции плавания и аквааэробики.