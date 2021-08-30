Жителям девяти улиц Тамбова отключат свет

На девяти улицах Тамбова во вторник, 31 августа, во время проведения ремонтных работ отключат электроэнергию.

С 8. 30 до 16.00 света не будет по адресам:

ул. М.Горького, д. 125-154;

ул. Маратовская, д. 1-9;

Железнодорожная, д. 155-169;

с 9.00 до 12.00

ул. Лермонтовская, д. 111-118А

ул. Трегуляевская, д. 39-93;

ул. А.Бебеля, д. 117-149;

- из-за опиловочных работ в охранной зоне воздушной линии ВЛ-0,4 кВ Дирекцией благоустройства и озеленения:

с 9.00 до 12.00

ул. Самарская, д.2-14;

ул. Уфимская, д. 4-52;

ул. Стадионная, д. 7-10.