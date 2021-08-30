Жителям девяти улиц Тамбова отключат свет

На девяти улицах Тамбова во вторник, 31 августа, во время проведения ремонтных работ отключат электроэнергию.
С 8. 30 до 16.00 света не будет по адресам:
ул. М.Горького, д. 125-154;
ул. Маратовская, д. 1-9;
Железнодорожная, д. 155-169;
с 9.00 до 12.00
ул. Лермонтовская, д. 111-118А
ул. Трегуляевская, д. 39-93;
ул. А.Бебеля, д. 117-149;
- из-за опиловочных работ в охранной зоне воздушной линии ВЛ-0,4 кВ Дирекцией благоустройства и озеленения:
с 9.00 до 12.00
ул. Самарская, д.2-14;
ул. Уфимская, д. 4-52;
ул. Стадионная, д. 7-10.