В Тамбовском районе дети спасли друга, который чуть не задохнулся, запутавшись в веревке от качелей

Ребята не растерялись и позвали на помощь взрослых

В Тамбовском районе на мероприятии, посвященном Дню района, наградили самых юных жителей Беломестнодвойневского сельсовета и маму одного из них за неравнодушие, активную гражданскую позицию по спасению несовершеннолетнего. В один из июльских дней ребенок катался на качелях, запутался и стал задыхаться. Его маленькие приятели сначала пытались самостоятельно его спасти, но когда поняли, что им это не удастся, быстро решили найти взрослых. Буквально через несколько минут прибежала местная жительница Марина Долгова, разрезала веревку и освободила ребенка. Позже родители вызвали скорую, медики оказали мальчику необходимую помощь.

- Сергей и Виктория Долговы, Елизавета Стрекалова, Максим Попов за свой поступок были награждены Благодарственными письмами администрации Тамбовской области и памятными подарками, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовского района.

Фото администрации Тамбовского района