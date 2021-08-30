Москвича, устроившего серьезное ДТП на Тамбовщине, приговорили к году ограничения свободы

В суде Первомайского района вынесли приговор 64-летнему жителю Москвы, который в январе этого года утроил аварию на территории нашего региона. Мужчину признали виновным в преступлении по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Известно, что двигаясь на грузовике по трассе «М6 Каспий» в сторону Москвы, он решил обогнать едущий впереди автомобиль и выехал на встречную полосу. В безопасности своего маневра водитель не убедился и врезался в легковой автомобиль, за рулем которого была женщина.

- В результате ДТП она получила серьёзные ранения, в том числе черепно-мозговую травму и повреждение позвоночника, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Это квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

В суде водителя большегруза приговорили к 1 году ограничения свободы и запретили ему водить машину в течение 1,5 лет.