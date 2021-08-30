Тамбовчанка оплачивала покупки в магазинах чужой банковской картой

В областном центре за кражу денег будут судить 57-летнюю жительницу Тамбовского района. Установлено, что 12 июля текущего года она нашла на улице Рылеева чужую банковскую карту и забрала ее себе.

В течение трех дней женщина расплачивалась чужой картой в магазинах без введения пин-кода. В общей сложности злоумышленница потратила 5 600 рублей.

Владелица карты не сразу заметила пропажу. После получения смс о том, что кто-то списывает ее деньги, она обратилась за помощью в полицию.

В ходе розыска женщину задержали. Она во всем созналась и пояснила, что после походов по магазинам и растраты чужих денег, выкинула карту.

- Подозреваемая полностью возместила весь причиненный ущерб. По окончании расследования в августе 2021 года уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд Октябрьского района города Тамбова для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.