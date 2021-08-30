Тамбовчанин обокрал строящийся дом в городе Рассказово

В городе Рассказово обокрали 58-летнего местного жителя. Как установили полицейские, на улице Рахманинова в строящийся дом потерпевшего проник неизвестный. Воришка отжал пластиковое окно и проник внутрь. Злоумышленник похитил болгарку и шуруповерт.

В ходе розыска стражи порядка вышли на след вора. Им оказался 31-летний житель города Тамбова. Как оказалось, похищенные инструменты мужчина продал. Теперь ему придется возместить материальный ущерб потерпевшему из своего кармана.

- Возбуждено уголовное дело по п. «Б,В» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище либо иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.