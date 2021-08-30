На Тамбовщине подготовились к 1 сентября

В среду, 1 сентября, система образования Тамбовской области откроет новый учебный год. Повсеместно пройдут торжественные линейки. Школы, как и организации дополнительного образования, начнут работать в очном формате. Об этом сообщила начальник управления образования и науки Тамбовской области Татьяна Котельникова.

- В тамбовских школах мы планируем новый учебный год начать с 1 сентября в классической традиционной форме, - сказала она.

При ухудшении эпидемиологической ситуации региональная система образования готова перейти на обучение с использованием дистанционных образовательных технологий. Это будет сделано не массово, а отдельными классами или группами с учетом количества заболевших обучающихся.

- Даже в случае перехода на вынужденный дистанционный формат мы уверены, что школы готовы удержать качество образования на достойном уровне. Подтверждением являются результаты итоговой аттестации этого года. Выпускники не только не снизили планку прежних лет, но по некоторым предметам показали даже более высокий результат. 35 выпускников получили 100 баллов на едином государственном экзамене, - говорит Татьяна Котельникова.

Праздничные линейки в День знаний пройдут для всех учащихся. Школам и колледжам области рекомендовано провести праздничные мероприятия по классам или параллелям на открытом воздухе с использованием родителями средств индивидуальной защиты.

1 сентября образовательный процесс начнут 835 организаций. В их числе 285 детских садов, 422 школы, 99 организаций дополнительного образования детей, 25 профессиональных образовательных организаций, 4 вуза. К учебному процессу приступят 190 тысяч детей и 18,3 тысячи педагогических работников.