В Тамбовской области осудили призывника, «косившего» от службы в армии

В Сосновском районе 20-летнего местного жителя осудили по ч. 1 ст. 328 УК РФ за уклонение от призыва на военную службу. Установлено, что молодой человек игнорировал повестки и не приходил в военкомат.

- Не желая проходить службу в Вооруженных Силах РФ из личных соображений в период весенней призывной компании 2021 года, и, несмотря на надлежащее извещение о явке в военный комиссариат, подсудимый умышленно совершал различные действия, направленные на уклонение от прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

В итоге суд приговорил парня к наказанию в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.