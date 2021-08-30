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Происшествия30 августа 2021 10:23

В аварии на улице Балашовской в Тамбове пострадала 5-месячная девочка

Грудного ребенка на месте ДТП осмотрел фельдшер скорой
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Госпитализация пострадавшим не потребовалась

Госпитализация пострадавшим не потребовалась

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал грудной ребенок, произошла 28 августа в 11 часов утра на улице Балашовская в районе дома №14 города Тамбова. 25-летний водитель автомобиля «Шевролет Klan» столкнулся с «ВАЗ-21101», под управлением 46-летней женщины.

- После аварии водителя автомобиля «ВАЗ-21101», а так же пассажиров автомобиля «Шевролет KLAN» - 26-летнюю женщину и 5-месячную девочку на месте происшествия осмотрел фельдшер, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.