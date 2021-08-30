Коронавирус в Тамбове, последние новости на 30 августа: за сутки заболели 90 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 30 августа, 40460 человек. 38378 заболевших выздоровели, 781 тамбовчанин умер. За последние сутки зафиксировали 90 новый случаев, это на 4 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 31 мужчина и 56 женщин в возрасте от 18 до 85 лет, а также трое детей от 5 до 11 лет.

- На госпитализации находятся 680 человек, из них диагноз «пневмония» у 619 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.