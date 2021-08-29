Прокуратура Тамбовской области заинтересовалась ДТП с двумя погибшими и тремя пострадавшими

Фото: пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Прокуратура Тамбовской области заинтересовалась ДТП, которое случилось в Сампурском районе. Там 28 августа около семи утра «Хендай Солярис» под управлением 25-летнего мужчины по непонятной причине выехал на встречку и столкнулся с грузовиком «Мерседес Бенц». За рулем последнего находился 47-летний мужчина. После удара легковушка отлетела в едущий в попутном направлении «Хендай Туксон». Им управлял 33-летний мужчина.

В результате аварии погибли водитель и 24-летний пассажир «Хендай Солярис». Пассажиры «Хендай Туксон» - 34-летняя женщина и восьмилетняя девочка попали в больницу.

Исполняющий обязанности прокурора Сампурского района Павел Левченко выезжал на место ДТП. Ход и результаты на контроль взяты прокуратурой области.