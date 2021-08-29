Тамбовские школьники могут поучаствовать в экологической онлайн-олимпиаде

Фото из архива "КП" Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

С 13 сентября по 4 октября пройдет Всероссийская олимпиада по экологии для учащихся 1-9 классов. Образовательный проект направлен на развитие экологического мышления ребят, вовлечение их в тематическую повестку, а также повышение уровня экологической сознательности.

Тамбовских школьников приглашают принять участие в олимпиаде. Организаторы отмечают, что она пройдет в онлайн-формате, одновременно для всех учеников 1-9 классов во всех регионах России. Для успешного решения заданий не требуется углубленных знаний школьной программы.

Чтобы попробовать свои силы в теме экологии необходимо зайти на сайт Учи.ру по ссылке https://ecology.uchi.ru/.