К утру 29 августа в Тамбовской области заразились коронавирусом еще 94 человека

В Тамбовской области за сутки заразились коронавирусом 94 человека. Из них 38 мужчин, 52 женщины, четыре ребенка (мальчики 5,11 лет; девочки 7,13 лет). Возраст взрослых заболевших от 18 лет до 89 лет. Обще количество подтвержденных случаев инфекции выросло до 40 370.

38 358 пациентов выздоровели: 18603 выписали из стационара, 19 755 сняли с амбулаторного наблюдения. На госпитализации - 658 человек, из них диагноз «пневмония» у 606. На домашнем карантине находятся - 1564 тамбовчанина. Сняты с наблюдения на дому – 58 156. Выписаны из больниц – 25854.

По состоянию к 29 августа, первую прививку от коронавируса сделали 331 338 человек или 79,7% от полученной вакцины (66,1% от подлежащего населения). Две прививки - 282 304 жителя области.