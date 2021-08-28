Тамбовчанка украла из супермаркета продукты

В УМВД России по городу Тамбову обратились сотрудники магазина, расположенного на бульваре Энтузиастов. Они рассказали, что неизвестная девушка зашла в супермаркет, похитила продукты с прилавка и ушла. Сотрудники полиции отсмотрели материал с камеры видеонаблюдения на кассе и получили приметы подозреваемой. Вскоре задержали жительницу Тамбова, проживающая на улице Студенецкой. 26-летняя девушка призналась в краже, теперь ей придется возместить материальный ущерб магазину. Такие преступления она уже совершала.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.