В Тамбовской области проверили школьные автобусы

В Тамбовской области в преддверии нового учебного года провели контрольную проверку технического состояния школьных автобусов, осуществляющих перевозку детей.

Особое внимание автоинспекторы уделили наличию в них ремней безопасности, оснащённости автобусов тахографами, исправности тормозной системы, внешних световых приборов, износу протекторов шин и на другие параметры, влияющие на безопасность перевозки маленьких пассажиров. В ходе проверки были обследованы все маршруты движения «школьных автобусов».

В ходе проверки анализировались сведения о водителях, участвующих в перевозке детей, на предмет стажа работы и автотранспортной дисциплины, проверялись сроки прохождения технического осмотра автобусов. К перевозкам детей будут допущены только полностью прошедшие проверку автобусы и водители.

- Автоинспекторы предупредили руководителей образовательных организаций и водителей школьных автобусов, что с началом учебного года будет возобновлен ежедневный контроль за транспортными средствами непосредственно на маршрутах движения к школам, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.