В Тамбовской области собирают истории о защитниках блокадного Ленинграда

Акция по сбору историй о гражданских защитниках блокадного Ленинграда «Медаль моей памяти» продлена до 19 сентября. «Медаль моей памяти» − информационно-просветительский проект, направленный на сохранение памяти о подвиге гражданского населения Ленинграда в годы Великой Отечественной войны. Она предполагает сбор историй о защитниках города.

Акция стартовала 27 января. Дата начала акции была выбрана не случайно: 27 января — день окончания блокады Ленинграда. С момента старта акции собрано уже более 200 уникальных историй о защитниках северной столицы, которые ежедневно публикуются на официальной странице проекта в соцсети «ВКонтакте». Опубликовано шесть видеороликов, посвящённых теме блокадного Ленинграда. Запущен цикл просветительских видеосюжетов, в которых представитель историко-мемориального музея «Смольный» рассказывает про самые интересные и захватывающие эпизоды военного времени.

Организаторы акции приглашают поделиться историей о своем родственнике, который принимал участие в обороне Ленинграда. Прислать истории можно на электронную почту medal@spbarchives.ru, в личные сообщения в официальную группу «ВКонтакте» https://vk.com/mymemory_medal, через приложение в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/app7643740. Для того, чтобы принять участие в акции через приложение, достаточно найти карточку своего родственника в базе, нажать кнопку «Рассказать в VK» на странице карточки награжденного, написать краткий рассказ и поделиться им на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

- По итогам акции вся собранная информация о защитниках блокадного Ленинграда будет передана в Центральный государственный архив Санкт-Петербурга и в государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Также планируется создание электронного сборника всех собранных историй.