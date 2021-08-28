Коронавирус в Тамбове, последние новости на 28 августа: за сутки заболел 91 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 28 августа, 40276 человек. 38308 заболевших выздоровели, 775 тамбовчан умерли. За последние сутки зафиксировали 91 новый случай, это на 2 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 34 мужчины и 50 женщин в возрасте от 23 до 93 лет, а также семь детей от 1 года до 16 лет.

- На госпитализации находятся 664 человека, из них диагноз «пневмония» у 593 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.