Перед пешеходными переходами в Мичуринске нанесли предупреждающие надписи

Акция направлена на предупреждение ДТП с участим пешеходов Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

В преддверии нового учебного года в Мичуринске автоинспекторы совместно с волонтерами провели акцию «Дорожные шпаргалки». Вблизи пешеходных переходов они нанесли специальной краской предупреждающие надписи.

- На тротуарах перед пешеходными переходами, расположенными у образовательных учреждений и в местах массового нахождения мичуринцев, благодаря трафаретам появились напоминания: «Возьми ребенка за руку», «Сними наушники», «Сойди с велосипеда», призывающие пешеходов задуматься о правильном и безопасном переходе проезжей части, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска.

Мичуринцы надеются, что благодаря надписям пешеходы будут грамотно вести себя на дороге, что поможет предотвратить ДТП с их участием.