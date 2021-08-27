Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Тамбов
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тамбов
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество27 августа 2021 17:24

Перед пешеходными переходами в Мичуринске нанесли предупреждающие надписи

В наукограде прошла акция «Дорожные шпаргалки»
Ксения АЛЕШИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Акция направлена на предупреждение ДТП с участим пешеходов

Акция направлена на предупреждение ДТП с участим пешеходов

Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

В преддверии нового учебного года в Мичуринске автоинспекторы совместно с волонтерами провели акцию «Дорожные шпаргалки». Вблизи пешеходных переходов они нанесли специальной краской предупреждающие надписи.

- На тротуарах перед пешеходными переходами, расположенными у образовательных учреждений и в местах массового нахождения мичуринцев, благодаря трафаретам появились напоминания: «Возьми ребенка за руку», «Сними наушники», «Сойди с велосипеда», призывающие пешеходов задуматься о правильном и безопасном переходе проезжей части, - сообщает пресс-служба администрации города Мичуринска.

Мичуринцы надеются, что благодаря надписям пешеходы будут грамотно вести себя на дороге, что поможет предотвратить ДТП с их участием.