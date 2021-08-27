В школе села Пичаево Тамбовской области появится новый стадион

В селе Пичаево приступают к строительству пришкольного стадиона. 27 августа по итогам конкурсной процедуры определили подрядчика на выполнение работ.

Стадион включает в себя футбольное поле с искусственным покрытием, линейные и круговые легкоатлетические дорожки, сектор для прыжков в длину, спортивный городок для воркаута. А также универсальную игровую площадку, на которой ребята смогут заниматься волейболом и баскетболом.

Строительство завершится уже в следующем году. Пришкольный стадион будет открыт для всех желающих. Конечно, на нем будут проводиться уроки физкультуры и тренировки.

Ранее аналогичные пришкольные стадионы были построены в городах Тамбов, Мичуринск, Котовск, а также Тамбовском, Кирсановском и Жердевском районах.

- В текущем году началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа в Тамбове, двух площадок ГТО в Тамбовском и Кирсановском районах, плавательного бассейна в городе Жердевка, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.