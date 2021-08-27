Владельцы незаконных ларьков в Тамбове получили первые уведомления о сносе

27 августа представители комитета по развитию потребительского рынка товаров и услуг составили акты о незаконном размещении двух торговых объектов на улице Куйбышева: тонара, в котором ведется торговля бакалейными товарами, и павильона с кондитерскими изделиями. Оба размещены на муниципальной земле незаконно.

В Тамбове начал действовать новый порядок перемещения и демонтажа незаконно размещенных некапитальных нестационарных сооружений. Сегодня представители комитета по развитию потребительского рынка товаров и услуг составили акты о незаконном размещении двух торговых объектов на улице Куйбышева: тонара, в котором ведется торговля бакалейными товарами, и павильона с кондитерскими изделиями. Оба размещены на муниципальной земле незаконно. Владельцев уведомили о необходимости в течение двух недель убрать торговые объекты в добровольном порядке.

- Если владелец не выполнит требование, его имущество будет демонтировано и перемещено на оборудованную охраняемую площадку, - поясняет консультант отдела торговли комитета по развитию потребительского рынка товаров и услуг Елена Докшина. - В течение 2 месяцев собственник вправе забрать торговый объект с площадки при обязательном условии - возместив все расходы на его транспортировку, хранение и благоустройство территории.

Напомним в городе выявлено 82 незаконно установленных нестационарных объекта, которые будут демонтированы принудительно, если владельцы не уберут их в указанные сроки.