Тамбовчанка помогла задержать аферистку из Ростовской области

Жительница Тамбова помогла полицейским задержать аферистку из Ростовской области.17 августа незнакомка, представившаяся социальным работником, сказала, что принесла доплату к пенсии, но потребовала поменять крупные купюры на мелкие. Хозяйку квартиры – Зинаиду Ивановну – насторожил тот факт, что социальный работник требует обмена купюр. Она отказалась совершать обмен и выпроводила гостью из квартиры, а сама тут же позвонила в полицию. Оперативники составили описание аферистки, провели ее розыск и задержали. 43-летняя жительницу Ростовской области доставили в отдел полиции № 2 УМВД России по городу Тамбову и опросили. При ней обнаружили несколько пачек полиграфических изделий, имитирующих настоящие денежные купюры номиналом 1, 2 и 5 тысяч рублей. Со слов задержанной, она приехала в Тамбов на свадьбу к знакомым, а билеты банка приколов хотела в качестве шутки подарить молодым. Этому объяснению сотрудники уголовного розыска не поверили. Ранее у обманутого тамбовского пенсионера полицейские нашли и изъяли 16 подобных книжных закладок с имитацией 5-тысячной купюры. Именно этими «деньгами» ростовчанка вводила пенсионеров в заблуждение, обменивала их на настоящие денежные купюры из сбережений пенсионеров. Сейчас она арестована и помещена в следственный изолятор. По данным фактам возбуждено несколько уголовных дел по статье «Мошенничество».

- В благодарность за поимку преступницы полицейские подарили Зинаиде Герман букет цветов и передали письмо за подписью начальника УМВД России по Тамбовской области Николая Скокова, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.