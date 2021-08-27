Тамбовчанин убил на лестничной площадке друга детства

В Тамбове осужден 29-летний местный житель. Его признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Как установили следствие и суд, ночью, 12 апреля этого года, осужденный в квартире сожительницы вместе со своим знакомым распивал спиртные напитки. Во время застолья между мужчинами произошел конфликт и они вышли на лестничную клетку, чтобы выяснить отношения.

Когда конфликт перерос в оскорбления, тамбовчанин нанес приятелю девять ударов ножом по телу и не менее трех ударов кулаками по голове. От полученных травм 33-летний потерпевший скончался до приезда медиков. По данным пресс-службы прокуратуры по Тамбовской области, погибший приходился осужденному другом детства.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.