Житель Тамбовщины перевел на счета мошенников 752 тысячи рублей

В полицию города Рассказово 26 августа поступило заявление о мошенничестве. Как оказалось, 41-летнему местному жителю позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Звонивший пояснил, что на имя мужчины мошенники берут кредит, и чтобы этого не допустить, ему нужно перевести все свои сбережения на якобы безопасные счета.

Рассказовец поверил незнакомцу и перевел 752 тысячи рублей на неизвестные счета. К вечеру, когда аферисты перестали выходить на связь, мужчина понял, что его обманули, и обратился за помощью в полицию.

- Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские проводят мероприятия по поиску злоумышленников и раскрытию данного преступления, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.