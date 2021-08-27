Коронавирус в Тамбове, последние новости на 27 августа: за сутки заболели 93 человека

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 27 августа, 40185 человек. 38200 заболевших выздоровели, 772 тамбовчанина умерли. За последние сутки зафиксировали 93 новых случая, это на 3 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 31 мужчина и 57 женщин в возрасте от 22 до 87 лет, а также пять детей от 1 года до 13 лет.

- На госпитализации находятся 668 человек, из них диагноз «пневмония» у 609 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.