Проект благоустройства Уварово получил на реализацию 70 миллионов рублей

26 августа подвели итоги V Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В категории «Малые города с численностью населения от 20 до 50 тысяч человек включительно» одним из победителей стал проект благоустройства территории около пруда 2-го микрорайона Уварово Тамбовской области. На его реализацию он получит 70 миллионов рублей.

Эксперты учитывали качество архитектурных и планировочных решений, востребованность проектов, сочетание их с другими объектами и степень их разнообразия, а также прогнозируемые экономические и социальные эффекты.

Проект благоустройства территории около пруда 2-го микрорайона в Уварово был выбран жителями и нуждается в преображении. По словам главы города Уварово Вячеслава Денисова, Уварово на протяжении пяти лет подает заявку на участие во Всероссийском конкурсе. И три последних раза - с проектом благоустройства территории около пруда 2-го микрорайона. Он был доработан с учетом всех замечаний членов федеральной комиссии.

- Мы два раза меняли партнеров, вносили корректировки. Очень приятно, что именно с этим проектом наш город одержал победу в этом конкурсе. Территория около пруда 2-го микрорайона для нас очень важна, - сказал Владислав Денисов.

По проекту планируется благоустроить почти 46 тысяч квадратных метров в центральной части Уварово. Здесь будет обустроен пруд. Появятся спортивные объекты, амфитеатр и зоны отдыха.