В тамбовской колонии №1 из-за ковида запретили свидания с заключенными

В соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача ФКУЗ МСЧ-68 ФСИН России, с 27 августа в исправительной колонии № 1, расположенной по улице Мичуринской, д.57 в Тамбове, запретили длительные и краткосрочные свидания.

Исключения составляют краткосрочные свидания с адвокатами и другими лицами, осуществляющими оказание юридической помощи подозреваемым, обвиняемым и осужденным. Они должны проводиться при строгом соблюдении санитарно-противоэпидемических мероприятий.

Также в колонии-поселении № 2, расположенной в Кирсановском районе, предоставление свиданий с родственниками по-прежнему приостановлено.

Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области, в СИЗО-1, 3, ИК-3, 4, 5, 8, ЛИУ-7 УФСИН России по Тамбовской области на длительные и краткосрочные свидания допускаются посетители при наличии одного из следующих документов:

- справки (прививочного сертификата) о проведенной вакцинации против коронавируса;

- результата лабораторного исследования методом ИФА на наличие иммунитета (антител, Ig-G) к новой коронавирусной инфекции (полученного не позднее, чем за 30 дней до запланированной встречи);

- отрицательного результата лабораторного исследования методом ПЦР на наличие вируса SARS-CoV-2 (полученного не позднее, чем за 3 дня до запланированной встречи).