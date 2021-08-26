Тамбовщине дополнительно выделили более 20 млн на благоустройство сел и деревень

Тамбовская область в рамках госпрограммы дополнительно получила более 20,6 миллионов рублей из федерального бюджета на благоустройство сельских территорий. В селах и деревнях на эти деньги будут отремонтированы тротуары, дороги и фасады административных зданий.

Кроме того, в муниципалитетах появятся комбинированные спортивные детские площадки, зоны отдыха, парки и скверы. Также проводятся работы по организации освещения территорий.

Из регионального и местного бюджетов в рамках софинансирования на эти цели выделено 440 тысяч рублей. Также из внебюджетных источников на реализацию проектов госпрограммы привлечено свыше 9 миллионов рублей.

- Все эти средства направлены на благоустройство сельских территорий Гавриловского, Знаменского, Кирсановского, Моршанского, Мордовского, Петровского, Пичаевского, Рассказовского, Ржаксинского, Сампурского, Токаревского и Уваровского районов. По информации регионального управления сельского хозяйства, в муниципалитетах уже приступили к реализации проектов, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.