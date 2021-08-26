В Тамбовской области задержали мошенника, который хвастался несуществующими связями в полиции

В Котовске 41-летний местный житель не вышел на работу на местное предприятие из-за того, что напился. Чтобы как-то оправдать свое отсутствие на рабочем месте, он обратился за помощью к своему знакомому, 43-летнему котовчанину, у которого якобы имелись связи в полиции.

Знакомый пообещал мужчине за 7 тысяч рублей помочь в оформлении справки об административном задержании и нахождении в полиции. После получения оговоренной суммы житель Котовска исчез и перестал выходить на связь.

- После проведения проверки подразделением дознания ОМВД России по городу Котовску возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.