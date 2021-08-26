Тамбовчанин, оставшись без прав, оплатил 54 штрафа ГИБДД

В отделении судебных приставов по взысканию административных штрафов по Тамбову и Тамбовскому району УФССП России по Тамбовской области поступило производство в отношении жителя поселка Строитель, который своевременно не погасил 54 административных штрафа по линии ГИБДД. Общая сумма долга составила 31 300 рублей.

Судебный пристав ограничил 40-летнего мужчину в пользовании водительскими правами, а также запретил ему выезжать за границу. После этого мужчина выплатил всю сумму задолженности, а также исполнительский сбор в размере 49 тысяч рублей.

- Производство окончено фактическим исполнением, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.