Тамбовчанин хранил в своих квартирах более 12,5 кг марихуаны

В феврале 2021 года полицейские задержали 45-летнего жителя Тамбова по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Во время досмотра у него нашли сверток с 47 граммами марихуаны.

Впоследствии по данному факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

В ходе обыска двух квартир, принадлежащих тамбовчанину, полицейские обнаружили другие свертки с готовой марихуаной весом 12,5 килограммов и 3 литра готового гашишного масла. Задержанный пояснил, что нарвал коноплю в пригороде Тамбова для личного потребления и якобы хотел изготовить из наркотика настойку.

- По окончании расследования уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд Октябрьского района города Тамбова для рассмотрения по существу,- сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Тамбовчанину грозит до десяти лет лишения свободы.