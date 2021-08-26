На юге Тамбова ремонтируют теплосети

В Тамбове на улице Первомайской, рядом с детским садом №18 «Ручеек», началась реконструкция трубопровода отопления и горячего водоснабжения. Бригада муниципального предприятия «Тамбовтеплосервис» приступила к земляным работам,. Из-за этого горячая вода у жителей будет отключена до 30 августа.

От этого участка теплосети запитаны 13 жилых домов, два детских сада: №12 «Звездный» и №18 «Ручеек», стоматологическая поликлиника, детский центр, а также здание лаборатории судебной экспертизы.

Реконструкция инженерных сетей, износ которых здесь составляет 95 процентов, проводится в рамках программы капитального ремонта, утвержденной администрацией города Тамбова. Замене подлежит участок трубопровода протяженностью 649 метров от улицы Фридриха Энгельса до улицы 60 лет Октября. На месте ветхих коммуникаций будут уложены новые трубы с пенополиуретановой изоляцией, и, по прогнозам специалистов, на ближайшие 20 лет о проблемах с горячей водой и отоплением жители не вспомнят.

- Полностью работы на этом участке планируют завершить к концу сентября, - сообщает пресс-служба администрации города Тамбова.