В Тамбовской области парень угнал машину, пока ее владелец отходил по делам

В отдел полиции МОМВД Моршанский 25 августа поступил звонок от 29-летнего мужчины, который сообщил об угоне машины. Потерпевший рассказал, что припарковал легковушку на улице Гагарина райцентра, отошел по делам, а, когда вернулся, то обнаружил пропажу своего автомобиля «ВАЗ-2112».

В ходе розыска машину удалось обнаружить. Сотрудники ППС, патрулируя территорию, обратили внимание на автомобиль, подходящий под описание. Транспорт стоял на улице Тургенева без каких-либо технических повреждений.

Злоумышленника быстро вычислили. Им оказался 18-летний житель улицы Зеленой. Как пояснил задержанный, он увидел незапертое авто и решил немного покататься.

- В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.